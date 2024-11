L'operazione è stata messa a segno dalla Guardia di finanza dopo alcuni anni di indagine e verifiche sui diretti interessati.

Crotone - Documentazione poco chiara. Anomalie nei rapporti di lavoro. Scattano le indagini. I presupposti della truffa ci sono tutti. E le fiamme gialle di Crotone non si lasciano sfuggire l'occasione. Una società cooperativa avrebbe agito infatti ai danni dell'Inps, per un ammontare di oltre 500 mila euro. Denunciato il legale rappresentante della coop e 72 falsi braccianti.



Le indagini. L'attività investigativa, avviata dai finanzieri su delega della Procura della Repubblica, è scattata dopo un'ispezione dell'Inps che, analizzando la documentazione aziendale, ha rilevato forti anomalie arrivando ad annullare i rapporti di lavoro, risultati fittizi.Gli approfondimenti, eseguiti dagli investigatori sulle annualità dal 2009 al 2012, hanno confermato la frode.



I dettagli. In particolare, è emerso che la cooperativa ha presentato un modello unico per il solo 2009, privo di dati. Le comunicazioni annuali dei dati Iva non hanno evidenziato alcun valore di operazioni mentre, dal 2009 al 2011, sono stati presentati modelli 770 previsti per la dichiarazione come sostituti d'imposta. Nessuna dichiarazione presentata per il 2012.



Le verifiche. Alcuni proprietari hanno disconosciuto i contratti di comodato di fondi agricoli, precisando di aver provveduto in proprio alla coltivazione dei fondi. Altri hanno sostenuto di aver concesso in fitto i terreni, fornendo tuttavia dichiarazioni contrastanti con quanto risultante dai contratti.



L'indagine ha dimostrato, inoltre, che la cooperativa aveva assunto solo "sulla carta" i numerosi braccianti agricoli, consentendo loro, in tal modo, di beneficiare indebitamente di indennità previdenziali ed assistenziali come assegni di maternità, indennità di disoccupazione e di malattia. Molti braccianti hanno dichiarato di essere stati impiegati in mansioni diverse (addetti alle pulizie), altri non hanno saputo fornire elementi precisi ed attendibili in ordine alle colture effettuate o non sono stati in grado di riconoscere i propri "datori di lavoro".