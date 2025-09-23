VIDEO | Un donna, sola in casa, è stata raggirata col solito copione: i truffatori le hanno fatto credere che un parente fosse rimasto coinvolto in un incidente e servissero soldi per evitargli ulteriori guai

La serie di truffe agli anziani non risparmia neppure le aree più isolate di Corigliano Rossano. L’ultimo episodio è avvenuto nell’alta collina rossanese. Una donna, sola in casa, è stata raggirata da finti emissari che le hanno fatto credere che un parente fosse rimasto coinvolto in un incidente. Convinta della necessità di consegnare subito denaro per evitargli guai peggiori, ha ceduto circa 8mila euro in contanti e preziosi. Solo dopo l’intervento dei familiari, la vittima ha capito di essere stata ingannata. La modalità è sempre la stessa: approfittare della fragilità di chi vive da solo e della distanza dai centri abitati.

A Corigliano Rossano cresce l’allarme: truffe, rapine e furti colpiscono gli anziani sia nelle contrade di montagna sia nelle vie del centro storico, diventando un fenomeno diffuso.

Le forze dell’ordine hanno avviato indagini, raccogliendo elementi utili sull’auto e sulle persone coinvolte. Nel frattempo, i residenti delle zone montane si dicono preoccupati per una situazione che sembra ormai ricorrente. Ma l’allarme non resta confinato alla montagna.

Anche il centro storico di Rossano registra furti e rapine, spesso con vittime anziane. Qui i malviventi sfruttano la scarsa sorveglianza delle vie più interne e la vulnerabilità di chi abita in case datate, prive di sistemi di sicurezza. Gli episodi sono in aumento e alimentano timore e rabbia nella popolazione. Truffe, rapine e furti formano così un quadro che colpisce la fascia più fragile della comunità, minando la serenità di chi dovrebbe poter vivere la propria vecchiaia con tranquillità.