La galleria era stata chiusa dopo l'incidente dello scorso 6 dicembre. Adesso tocca a Rfi eseguire i lavori necessari alla riapertura della tratta ferroviaria

La Procura di Paola ha ordinato il dissequestro della galleria del Santomarco lungo la tratta che unisce Cosenza e Castiglione Cosentino all’importante snodo ferroviario della costa tirrenica. Come si ricorderà, il tunnel era stato chiuso dopo l’incidente dello scorso 6 dicembre. La struttura, scrive nel provvedimento il procuratore Pierpaolo Bruni, è pericolosa ma la revoca del sequestro consentirà a Rfi di procedere ai lavori di adeguamento.

Deputati Cinquestelle: «Adesso riapertura in tempi rapidi»

I neoeletti parlamentari del Movimento Cinquestelle, Anna Laura Orrico, Massimo Carmelo Misiti e Alessandro Melicchio, insieme al consigliere comunale di Rende Domenico Miceli, auspicano che «Rfi si adoperi in maniera celere e concreta e renda, in tempi rapidissimi, sicura e fruibile la galleria. Questo è quanto speriamo avendo una certezza: noi continueremo a tenere la questione sotto attenzione fino a quando tutto tornerà alla normalità».

Confermata la giornata di mobilitazione

Confermata intanto la mobilitazione organizzata per domani, 17 marzo, a Paola, dal consigliere provinciale Graziano Di Natale, presidente del consiglio comunale della città di San Francesco, per porre all’attenzione di Trenitalia e degli organismi istituzionali, gli inaccettabili disagi quotidianamente affrontati dai viaggiatori per i protrarsi dell’interruzione della linea ferroviaria.