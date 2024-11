«È dalle 7:20 alle 7:57 che siamo letteralmente fermi a chiamare i vigili urbani», il primo messaggio con foto più che esaustive. Proprio meno di un mese fa la Giunta Voce quasi al completo aveva presentato il primo tratto fra via Peppino Impastato e via Unione Europea che avrebbe dovuto smaltire molto del traffico che porta migliaia di famiglie da Farina, il quartiere anche inquinato da una ex discarica che brucia ancora spesso a venti anni dalla sua chiusura, verso il centro e verso le scuole che sono dislocate, tra medie inferiori e superiori, nelle traverse dell’arteria della città che interseca anche l’entrata sud di Crotone.

Tutti a scuola si oggi a Crotone, ma moltissimi, tra i quali insegnanti e dirigenti, sicuramente in ritardo.

E se non bastasse è appena arrivata la comunicazione dell'interruzione della fornitura di acqua che notoriamente fa inesorabilmente chiudere molte scuole sprovviste di riserve, eccola: «Congesi comunica che per una riparazione urgente dalle ore 9.00 sospenderà il servizio idrico fino alla conclusione dei lavori esclusivamente in viale Magna Grecia e traverse limitrofe».