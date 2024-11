Stavolta nessuna sorpresa. Tiziana Mirabelli sarà giudicata dalla Corte d’Assise di Cosenza a partire dal prossimo 8 marzo. Lo ha stabilito il gup del tribunale di Cosenza Claudia Pingitore, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero Maria Luigia D’Andrea.

Mirabelli è rea confessa dell’omicidio di Rocco Gioffrè, 75enne di Cosenza, ammazzato con oltre 40 coltellate all’interno dell’abitazione della donna, situata in via Monte Grappa a Cosenza. Alla donna viene contestato l’omicidio aggravato dalla crudeltà, dai futili motivi e dal nesso teleologico conseguenza di una rapina. Sulle aggravanti la difesa, rappresentata dall’avvocato Cristian Cristiano, aveva fatto un ragionamento in fatto e in diritto che sarà dunque valutato ora dalla Corte d’Assise di Cosenza.