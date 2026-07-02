L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati e si svolgerà presso la stele commemorativa dedicata al giudice

Si terrà domani, venerdì 3 luglio, alle ore 10.30, a Lamezia Terme, la cerimonia commemorativa in ricordo del magistrato Francesco Ferlaino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel 1975. Mentre rientrava a casa è stato freddato a colpi di fucile da tre sicari a volto scoperto che non sono mai stati identificati. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati (Sottosezione del Distretto di Catanzaro, presieduta da Giovanni Strangis) e si svolgerà presso la stele commemorativa dedicata al giudice Ferlaino, situata sul Corso Nicotera e realizzata in collaborazione con la Fondazione Trame, e sarà un momento di memoria e riflessione condivisa su una figura che ha segnato la storia della magistratura italiana.

«Il magistrato Francesco Ferlaino – si legge in una nota – viene ricordato per il suo impegno al servizio dello Stato e della giustizia, che continua a rappresentare un esempio di integrità, coraggio e senso delle istituzioni. La cerimonia vuole quindi rinnovarne il ricordo e sottolinearne l’attualità del messaggio civile e morale».

All’evento prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, delle forze dell’ordine, delle associazioni e cittadini, in un momento aperto alla partecipazione collettiva.

Nel corso della cerimonia sarà deposto un omaggio floreale ai piedi della stele commemorativa, simbolo del ricordo permanente e del dovere di custodire la memoria di chi ha servito lo Stato con dedizione.

