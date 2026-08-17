Il filmato risale alle 20.25 di domenica. L’aereo ripreso volava a bassa quota, ma non è stato identificato come quello scomparso
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Pochi secondi di video, ripresi per caso in un momento di spensieratezza sulla spiaggia, che ora potrebbero diventare un elemento utile alle indagini di chi è sulle tracce dell’ultraleggero che da ieri sera risulta disperso dopo aver sorvolato cieli del basso Tirreno cosentino, tra Fuscaldo e Spezzano Albanese.
La segnalazione
Una nostra lettrice, infatti, ci ha inviato delle immagini che sembrano ritrarre un ultraleggero intento a sorvolare il mare a pochi metri d’altezza, corredato da un testo: «Ieri sera intorno alle ore 20:25 circa mi trovavo a Torremezzo (frazione di Falconara Albanese), in direzione Lido Aurora, e abbiamo casualmente effettuato un video di un aeromobile in transito. Considerata la situazione in corso, mettiamo a disposizione il materiale video qualora possa essere di aiuto». Poi la precisazione: «Non siamo sicuri sia quello disperso, ma ho visto le foto riportate sul social ed è uguale».
Le ricerche
Le ricerche del velivolo, su cui viaggiano due persone, sono cominciate infatti circa 40 minuti dopo la registrazione del video e sono state avviate dalla Prefettura mediante il piano di ricerca delle persone scomparse.
Sul posto, a scandagliare mare e terra, c’è il personale dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza. A supporto è stato inviato personale SAPR abilitato al pilotaggio da remoto dei droni ed è stato anche attivato un elicottero versione SAR dell'Aeronautica Militare.
Perché si cerca in quella zona?
A suggerire il terreno delle ricerche è stato il riscontro della triangolazione delle celle telefoniche. L’ultima volta i due cellulari hanno agganciato quelle di Fuscaldo.
La denuncia è partita da una segnalazione dei famigliari, che non riuscivano più a mettersi in contatto con gli occupanti del velivolo. Si tratta degli avvocati Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccicco, 55 anni di Matera. I due avevano trascorso il giorno di Ferragosto in Sicilia dove erano arrivati per passare le vacanze.