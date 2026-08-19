L’autopsia sui corpi dei due passeggeri dell’ultraleggero schiantato nell’alto tirreno cosentino si svolgerà con ogni probabilità all’inizio della prossima settimana. Domani sarà formalizzato l’incarico per lo svolgimento dell’accertamento medico-legale e sarà eseguito dall’equipe della medicina legale dell’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro, guidata dalla professoressa Isabella Aquila, che nel pomeriggio ha proceduto al recupero dei corpi e ad effettuare i primi rilievi utili alle indagini.

L’accertamento delle cause del decesso resta infatti un elemento centrale anche per la ricostruzione della dinamica dell’incidente aereo e, in particolare, stabilire se l’incendio nell’abitacolo si sia sviluppato prima o successivamente all’impatto al suolo. La Procura di Paola ha infatti aperto un fascicolo d’indagine e nell’ambito degli approfondimenti in corso sarà affidato un incarico ad un ingegnere dell’aeronautica militare, allo scopo di coadiuvare le indagini sotto il profilo tecnico. In particolare, dall’analisi dei resti del velivolo ricostruire le cause che ne hanno determinato la caduta.

I sopralluoghi nell’area del ritrovamento dell’ultraleggero sono stati supportati dall’impiego di una nuova tecnologia introdotta dall’istituto di medicina legale dell’Università Magna Grecia di Catanzaro: un drone attraverso cui è stato possibile documentare e correlare le prove rinvenute sul luogo dello schianto in relazione alla posizione del velivolo e dei corpi.

Lunedì o al più tardi martedì si svolgerà l’autopsia, ciò anche per consentire la nomina dei consulenti di parte dei familiari delle vittime. Nello schianto hanno perso la vita gli avvocati Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera.