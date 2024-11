Lo scontro in prossimità dell’incrocio per il villaggio Thurium. La statale jonica conferma il triste primato di strada più insidiosa della Calabria

Ennesimo grave incidente sulle strade calabresi. È ancora una volta la SS 106 conferma il suo triste primato di strada più pericolosa della Calabria.

Questa sera, nel territorio di Corigliano Rossano (in prossimità dell’incrocio per il villaggio Thurium) due auto sono state coinvolte in un violento impatto. L’incidente è accaduto pochi minuti fa. Ancora non si hanno notizie su eventuali vittime e feriti.

Al momento si viaggia su una sola corsia, quella diretta verso Corigliano Rossano. Lungo la strada traffico in tilt. L'incidente è avvenuto in un punto della 106 particolarmente trafficato soprattutto di domenica perché in zona ci sono molti villaggi turistici, spiagge e centri commerciali.

IN AGGIORNAMENTO