Incidente mortale sulla 106, in prossimità di Locri. Un uomo, un quarantenne di Mammola, è stato investito e ucciso da un’utilitaria proveninete da Siderno, che lo ha sbalzato al centro della carreggiata dopo un volo di 20 metri.

A bordo dell’auto, una Fiat Panda, c’erano diverse persone rimaste ferite e trasportate in ospedale. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno facendo i primi rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Il traffico è per il momento bloccato in entrambe le direzioni.

Seguiranno aggiornamenti.