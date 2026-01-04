Dodici mesi dopo la tragica scomparsa, il 48enne sangiovannese, tifosissimo dei rossoblù, è stato commemorato all'ingresso del settore Curva Nord del San Vito-Marulla

"4-01-2025 4-01-2026 Serafino attende giustizia", firmato Anni Ottanta. È con questo striscione esposto all'ingresso della Curva Nord "Massimiliano Catena" che il gruppo ultras rossoblù ha voluto esprimere vicinanza un anno dopo la tragica scomparsa del 48enne tifosissimo tifoso del Cosenza avvenuta a bordo di un'ambulanza sulla Statale 107.

Lo avevano già fatto, insieme agli ultras della Curva Sud, al minuto 9 della sfida del campionato di Serie B della scorsa stagione contro il Mantova con lo striscione "Siamo tutti Serafino" il 10 gennaio dello scorso anno. Il numero 9 come Gigi Marulla, idolo di Serafino insieme a Marco Negri, con l'attaccante rossoblù Gabriele Artistico, all'esordio con la maglia del Cosenza, che portava momentaneamente in vantaggio i Lupi nel momento in cui in Curva Nord veniva esposto lo striscione.

E ancora la pezza era comparsa anche allo Zini di Cremona nella sfida dei rossoblù in Lombardia. Una richiesta di "verità e giustizia" per Serafino che torna ad esser ricordata nel giorno del primo anniversario della tragica scomparsa.