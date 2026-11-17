Un completo pantalone nero, semplice, con una camicetta a pois. Così si è presentata in aula di Corte d’Assise d’appello Isabella Internò, imputata con l’accusa di concorso in omicidio volontario per la morte di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza originario di Argenta, in provincia di Ferrara, morto in circostanze misteriose la sera del 18 novembre 1989. Isabella Internò era con lui quella sera. Da quel giorno sono trascorsi 37 anni e dopo un flipper giudiziario fatto di fascicoli aperti e archiviati, con ipotesi di suicidio e omicidio che si alternavano, la Procura di Castrovillari è arrivata all’incriminazione di Isabella Internò quale concorrente nell’omicidio volontario di Denis Bergamini.

In primo grado Internò è stata condannata a 16 anni di reclusione dalla Corte d’Assise di Cosenza al termine di un lungo e travagliato dibattimento. Il movente del delitto, che sarebbe avvenuto tramite soffocamento, è passionale: un matrimonio mancato dopo l'aborto della Internò.

Il corpo di Denis Bergamini è stato trovato riverso sull’asfalto lungo la statale 106 Ionica, all’altezza di Roseto Capo Spulico. Un tratto lungo e stretto di strada lungo il quale si pensò che il giovane - che nel giorno della sua morte avrebbe dovuto trovarsi in ritiro con la squadra – si fosse volontariamente gettato sotto un camion. La tesi portata a processo dall’accusa, però, sostiene che il calciatore - abbandonato il ritiro per chiarire il rapporto, ormai logorato, con Isabella Internò - sia stato soffocato e poi posizionato lungo la strada.

Nel corso del processo d’appello il pm Luca Primicerio, applicato come pg, ha chiesto l’aggravio della condanna a 23 anni di reclusione con il riconoscimento della premeditazione e che le circostanze aggravanti prevalessero sulle attenuanti generiche. Secondo l'accusa c'è il dolo, l'omicidio è volontario e premeditato.

Di parere diametralmente opposto la difesa. Gli avvocati Cataldo Intrieri e Angelo Pugliese non solo hanno escluso ogni coinvolgimento di Internò ma hanno fortemente negato la tesi dell’omicidio: «Non c'è stato nessun omicidio, ci sono dodici testimoni che hanno incrociato Bergamini nelle ultime due ore della sua vita. Prima, durante e dopo l'orario in cui sarebbe morto, nessuno si è accorto che ci fossero persone o sequenze di un omicidio», hanno dichiarato durante l’arringa difensiva.

Donata Bergamini e l'avvocato Fabio Anselmo

Questa mattina, dopo due ore di camera di consiglio, la Corte d’Assise d’appello – Piero Santese presidente, Domenico Commodaro a latere, ha confermato la sentenza di primo grado senza nulla aggiungere o togliere alla decisione della Corte d’Assise di Cosenza.

Isabella Internò si è seduta accanto ai propri legali all’inizio dell’udienza ma ha deciso di non tornare in aula durante la lettura della sentenza. Impassibile a seguire il verdetto c’era sua sorella Catia Internò. «Ce lo aspettavamo, adesso siamo pronti ad andare in Cassazione dove speriamo finalmente di avere giustizia», dice prima di andare via.

Isabella Internò non torna in Tribunale ma per lei parla, con amarezza, e non senza polemiche l’avvocato Intrieri: «È una sentenza triste, che fa a pugni con il buon senso, con quelle che sono le risultanze del processo. Andremo in Cassazione dove se non altro avremo giudici indipendenti e non condizionati dall'ambiente. Questo processo non doveva essere celebrato a Cosenza e forse non si doveva fare nemmeno in Calabria, adesso andiamo in Cassazione, andiamo a Roma, dove i giudici conoscono il diritto».

Amare anche le considerazioni della giornalista Selvaggia Lucarelli che sostiene con forza l’innocenza di Isabella Internò e non ha voluto mancare alla sentenza di secondo grado che ha seguito in aula accanto alla famiglia dell’imputata. «Speravo – ha detto – che oggi alla luce anche di tutto quanto sta accadendo col caso Garlasco vincessero il dubbio e lo stato di diritto e ancora una volta ha vinto il processo mediatico e la scienza acrobatica e presuntuosa e pericolosa».

Scaccia ogni ipotesi di complotto o insulto la sorella di Denis Bergamini, Donata, che mai ha creduto alla tesi del suicidio del fratello: «Non ho mai fatto complotti e mai li farò perché non ne ho bisogno, perché sono una persona pulita e volevo ringraziare tutta la mia scorta umana. Mi sento anche un po’ amareggiata per non essere intervenuta tante volte per come sono stati trattati coloro che hanno fatto il proprio dovere», ha detto aggrappandosi all’avvocato Fabio Anselmo che la segue da tanti anni.