Secondo le testimonianze raccolte, un sessantenne sarebbe sparito in mare: sul lungomare le operazioni di ricerca delle forze dell'ordine. In volo anche un elicottero
Un'operazione congiunta è in corso in questo momento sul litorale tra Siderno e Grotteria alla ricerca di un uomo di circa 60 anni che secondo quanto è stato possibile ricostruire è annegato al largo delle coste joniche. Sarebbe uscito nel pomeriggio a nuotare e non è più tornato.
Sul posto, insieme alle motovedette della Guardia Costiera, è presente un elicottero che sta pattugliando la costa per cercare di trovare tracce dell'uomo. Le ricerche sono rese più difficili dalle onde e dal vento che si è alzato in queste ore.
Secondo le testimonianze rilasciate alle forze dell'ordine, l'uomo era in mare quando si son perse le sue tracce. Le ricerche sono tutt'ora in corso.