Rafforzati i controlli con 2.500 operatori e monitoraggio del traffico attivo 24 ore su 24. Stop ai mezzi pesanti nei giorni critici, nuova crescita per il controesodo del 7 aprile

Saranno circa 60 milioni i veicoli in circolazione sulla rete Anas da oggi fino a martedì 7 aprile in occasione delle festività pasquali. Un esodo che porterà con sé un significativo aumento dei flussi di traffico, con picchi previsti tra oggi e venerdì.

Secondo le stime di Anas, già nella giornata odierna si registra un incremento dell’8% rispetto alla media, che salirà al 10% giovedì 2 aprile e al 3% venerdì 3 aprile. Le principali direttrici interessate saranno l’Autostrada A2 del Mediterraneo, il Grande Raccordo Anulare di Roma, la strada statale 16 “Adriatica” e la statale 1 “Aurelia”. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

A spostarsi saranno soprattutto viaggiatori diretti verso le regioni del Centro e del Sud, con una netta preferenza per le località di mare.

«In queste festività caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli ed evitare distrazioni, in particolare l’uso del cellulare», ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. «La sicurezza dipende dai nostri comportamenti».

Nel dettaglio, a partire da sabato 4 aprile si prevede una riduzione del traffico fino al 5% rispetto a un normale fine settimana primaverile. Il calo sarà più marcato nella giornata di Pasqua, con una diminuzione stimata attorno al 15%, e punte fino al 23% sulle tratte di lunga percorrenza al Nord.

Per Pasquetta si attende invece una dinamica differenziata: mentre al Nord i transiti saranno in lieve calo (fino all’11%), al Centro e al Sud cresceranno gli spostamenti brevi per le tradizionali gite fuori porta, con aumenti fino al 25% nel Mezzogiorno.

Il controesodo è previsto tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile, con un incremento stimato dell’11% rispetto a un normale martedì. I rientri si concentreranno lungo le principali direttrici nazionali, tra cui l’A2 del Mediterraneo, il Grande Raccordo Anulare, la statale 106 “Jonica” e la statale 18 “Tirrenia Inferiore”.

Per agevolare la circolazione, saranno attivi divieti di transito per i mezzi pesanti: venerdì 3 aprile dalle 14 alle 22, sabato 4 aprile dalle 9 alle 16, domenica 5 e lunedì 6 aprile dalle 9 alle 22. Martedì 7 aprile, in vista dei rientri, lo stop sarà in vigore dalle 9 alle 14.

Anas rafforzerà inoltre il presidio della rete con circa 2.500 risorse operative in turnazione, tra personale tecnico e di esercizio, e oltre 200 unità nelle sale operative territoriali e nella Sala Situazioni Nazionale, per garantire il monitoraggio del traffico in tempo reale 24 ore su 24.

La società ricorda infine la campagna per la sicurezza stradale «Guida e basta», con l’invito agli automobilisti: «Quando sei alla guida tutto può aspettare».