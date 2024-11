«Il Poliambulatorio – ASP 5 di Taurianova, con nota prot. 256 del 19/02/2021, trasmessa a mezzo fax alle ore 17:00, ha comunicato che il Centro Vaccini antcovid-19 sospende l’attività con decorrenza immediata. Le persone già prenotate per le sedute di domani, sabato 20 e domenica 21 febbraio sono invitate a non recarsi presso il Centro Agroalimentare di Largo Bizzurro».

Dopo l’inchiesta del nostro network sul caos generato intorno alla somministrazione dei vaccini, in particolare nella piana di Gioia Tauro, qualcosa comincia a muoversi. Vi abbiamo raccontato della gestione delle vaccinazioni “appaltate” alla giunta comunale mostrandovi il video di assessori che maneggiano liste e flaconi. Evidentemente queste anomalie non sono passate inosservate e in poche ore è arrivata la decisione dell’Asp di sospendere le attività. L’amministrazione ha comunicato la notizia senza entrare nel merito delle motivazioni che, considerato i dati emersi, possiamo per ora soltanto intuire facilmente.