Da oggi ci si potrà prenotare sulla piattaforme di Poste Italiane per ricevere il siero nei centri di via Nazioni Unite a Crotone e nei due hub di Cirò Marina e Mesoraca

Al via da oggi, anche a Crotone, le prenotazioni telematiche per le vaccinazioni anti-Covid delle persone con età compresa tra i 70 e i 79 anni, attraverso l’apposita piattaforma di Poste Italiane, presso il centro vaccinale di via Nazioni Unite a Crotone e - informa l’Asp in una nota stampa - nei due hub di Cirò Marina e Mesoraca, attivati nei giorni scorsi e inizialmente dedicati esclusivamente agli over 80 e ai soggetti vulnerabili.

L’apertura delle agende per queste altre categorie prioritarie intende dare un’accelerata alla campagna vaccinale che - anche a causa dell’insufficienza del farmaco - sta andando a rilento.

Nella giornata di ieri, sull’intero territorio provinciale, sono state somministrate 956 dosi, mentre il giorno precedente non si erano superate le 541. Forniture di vaccino permettendo, una spinta alle attività è attesa anche dal coinvolgimento dei medici di base, che ora potranno vaccinare tutte le categorie, come previsto dal nuovo accordo siglato ieri con la Regione Calabria.