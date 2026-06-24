I fatti sono avvenuti nella zona delle case popolari. Allertati i militari che sono intervenuti, trovando l’uomo con ferite compatibili con armi da taglio

Trovato in gravi condizioni con ferite da arma da taglio. È quanto avvenuto stamani a Vallefiorita, in provincia di Catanzaro, dove i carabinieri della stazione di Squillace sono intervenuti nell’area delle case popolari per prestare soccorso ad un uomo e avviare le indagini sul caso.

Secondo una prima ricostruzione, la segnalazione sarebbe giunta ai militari dell’arma che giunti sul posto avrebbero trovato l’uomo ferito, con lesioni compatibili con armi da taglio. È stato quindi trasferito al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del reparto operativo. In queste ore impegnati con i primi rilievi e a raccogliere testimonianze.