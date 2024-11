Gli episodi di vandalismo, che hanno reso non fruibili due plessi scolastici nel comune di Catanzaro per la ripresa delle attività didattiche in presenza dopo le festività natalizie, saranno oggetto di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si terra, nella giornata di domani, in Prefettura.

Nel corso della riunione, alla quale sono invitati a prendere parte, oltre alle forze dell’ordine, anche il aindaco del comune di Catanzaro ed il dirigente dell’ufficio scolastico regionale, saranno valutati idonei interventi di prevenzione al fine arginare ulteriori aggressioni al patrimonio scolastico e garantire, quindi, la fruizione della didattica in presenza.