La storia che da giorni scuote la comunità della Sibaritide e dell’area del Pollino ha il volto di due bambini, rispettivamente di cinque e quattro anni, di cui non si hanno più notizie da ormai una settimana. L’allarme è scattato mercoledì 10 settembre, quando i carabinieri della Stazione di Castrovillari hanno eseguito un ordine di arresto nei confronti della madre, una 28enne romena residente da anni tra Corigliano-Rossano e Castrovillari. Da allora, però, dei suoi due figli non c’è più traccia.

Le ricerche vanno avanti giorno e notte, coordinate dalla Procura di Castrovillari, con un dispiegamento straordinario di forze: pattuglie dei carabinieri, unità dei vigili del fuoco, protezione civile e volontari. L’obiettivo è trovare un indizio, un segno, qualsiasi traccia che possa condurre ai due bambini.

Il cuore della vicenda resta la sorte dei due piccoli. Quando i militari hanno bussato alla porta dell’abitazione di Castrovillari per prelevare la donna e condurla nel carcere cittadino, i bambini non c’erano. Ai carabinieri che le chiedevano dove si trovassero, la madre si è rifiutata di rispondere. Un silenzio netto, che si è ripetuto anche nelle ore successive, fino a configurare un’accusa formale di abbandono e sottrazione di minori.

Il raggio d’azione comprende due aree principali: il comprensorio del Pollino, con Castrovillari come centro operativo, e quello della Sibaritide, in particolare Corigliano-Rossano, dove la donna aveva vissuto in passato. Le forze dell’ordine non escludono che i bambini possano essere stati affidati a conoscenti o parenti, ma al momento non esiste alcuna conferma. La collaborazione dei cittadini è diventata un tassello decisivo.

Da giorni gli appelli sui social e nelle parrocchie invitano chiunque abbia visto qualcosa a contattare immediatamente i carabinieri. L’assenza di informazioni certe, però, alimenta il clima di sospetto e paura. L’arresto a Castrovillari è avvenuto dopo la richiesta di estradizione avanzata dalle autorità romene. La donna è stata condotta nel penitenziario di Castrovillari in attesa delle procedure internazionali. Ma la questione giudiziaria è passata in secondo piano: ciò che sconvolge e domina l’attenzione è la sorte dei suoi figli.