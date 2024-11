Un vasto incendio, di probabile origine dolosa, è in atto a Copanello di Stalettì, nel catanzarese. Numerose le richieste di intervento pervenute presso la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Catanzaro. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra boschiva. Per circoscrivere il rogo è stato richiesto l'intervento del mezzo aereo regionale. Disagi alla viabilità sulla SS 106 a causa del fumo. Al momento i Vigili del Fuoco stanno operando per evitare che le fiamme raggiungano le abitazioni situate nella zona. La colonna di fumo è visibile anche da Catanzaro Lido. Lambito anche il l'azienda di torrefazione Guglielmo.