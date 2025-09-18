Un violento incendio boschivo divampato in mattinata sta interessando il comune di Santa Domenica Talao. Al momento non risultano persone ferite o danni alle strutture. Per precauzione sono state evacuate le scuole, anche se gli edifici non sono stati direttamente minacciati dai roghi.

La Strada provinciale 3 che collega il centro abitato alla costa è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire alle squadre antincendio di mettere in sicurezza un distributore di carburante. Le fiamme hanno minacciato anche alcune abitazioni e impianti produttivi. Al momento è chiusa la strada statale 504 "Di Mormanno”, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il km 3,000 e il km 6,500.

Sul posto vigili del fuoco, anche con un elicottero, personale di Calabria Verde e dell'organizzazione di protezione civile Falchi del Pollino. È atteso l'intervento dei canadair.

Le condizioni del vento e la presenza di numerosi terreni incolti rendono particolarmente complicate le operazioni di spegnimento delle fiamme che si dirigono verso il centro abitato e i boschi dei monti circostanti. Disagi si sono registrati per l'intenso fumo sprigionatosi dall'incendio che si è esteso fino a raggiungere il confine con il territorio di Scalea. Sul posto, i vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea, i carabinieri del nucleo Parco di Papasidero e i volontari della Protezione civile di San Nicola Arcella. In azione, tre canadair e un elicottero di Calabria Verde.

Non sembrano esserci dubbi sulla natura dolosa del rogo: i carabinieri hanno infatti rinvenuto in tutta l’area interessata diversi punti di innesco.