Nel giorno del “vax day” lunghe liste d’attesa nei centri vaccinali del territorio molte meno all’hub regionale del Palabrillia di Corigliano dove sono stati prenotati, tramite la piattaforma, 1200 cittadini (solitamente 480) per la somministrazione di AstraZeneca. Tutto avviene sotto il coordinamento dell’Esercito, della Protezione civile, dei vertici aziendali dell’Asp di Cosenza. Il leit motiv è «efficienza e trasparenza». Al Palabrillia infatti si è iniziato alle 9 e le attività termineranno alle 22.



In altri centri vaccinali della Sibaritide è invece caos: per il richiamo sono stati convocati tutti alla stessa ora, tra anziani e soggetti fragili, incentivando di fatto gli assembramenti. Ad acutizzare le criticità, le condizioni meteo poco clementi con pioggia a fasi alterne.

