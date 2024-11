Caos e assembramenti fuori dall’hub vaccinale di Siderno, nel primo giorno del Vax Day annunciato dalla Regione, anche se in realtà non è tanto diverso da qualsiasi altro giorno della campagna vaccinale, visto che la prenotazione resta obbligatoria. Decine di cittadini si sono presentati in massa fuori dai cancelli del palasport di via Sasso Marconi in attesa di essere convocati all’interno per la somministrazione.

L’assegnazione degli appuntamenti del sistema centrale a più persone nella stessa ora ha generato code e malumori tra chi era in fila, ignaro tra l’altro che l’unico vaccino disponibile a Siderno è l’AstraZeneca, non somministrabile ai soggetti fragili. «L’assembramento lo hanno creato loro - racconta un anziano in coda da stamattina alle 9 - come se ci dicessero “vieni qui e arrangiati”. I cittadini non possono collaborare con le loro inefficienze».

Presente a Siderno anche il senatore del Movimento 5 Stelle Fabio Auddino: «Difetti di comunicazione stanno generando questa situazione - ha commentato il parlamentare pentastellato -. Lo sforzo che si chiede alla politica è importante. Ma molte cose non vanno e devono funzionare meglio».

L'intervista completa





