A Verbicaro il dissesto idrogeologico continua a preoccupare e le incessanti piogge degli ultimi giorni non hanno certo aiutato una situazione che si fa di ora in ora sempre più drammatica. A destare maggiore allarme sono i tre chilometri di asfalto provinciale di località "Pilusci", un’arteria che collega il paese al resto della costa tirrenica e che continua a cedere senza sosta, nonostante i numerosi interventi registrati negli anni. Nelle ultime ore, i lavori temporanei sono stati vanificati da una nuova, vistosa crepa, che ha creato un enorme dislivello. Poco più avanti, sono ancora recintati i grossi massi caduti dalla collinetta adiacente qualche giorno fa, durante un forte temporale, e che solo per fortuna non hanno provocato danni agli automobilisti in transito. Ma non è finita, perché più a sud, in direzione Marcellina, si registra un’altra crepa nell’asfalto, che fino a qualche giorno fa non c’era mai stata. «La Provincia – ente responsabile, ndr - deve darsi da fare, non deve sottovalutare questa situazione, perché c'è il rischio per l'incolumità delle persone», ha sbottato il sindaco Felice Spingola.

Le possibili cause

Oltre al terreno già naturalmente franoso (in alcuni punti del paese è classificato in “R4”, il massimo rischio), ad incidere sulle criticità degli ultimi anni ci sono sicuramente i vasti incendi che si verificano sistematicamente nei periodi estivi e la «cattiva manutenzione, anzi, assenza di manutenzione delle cunette e degli scoli d'acqua – ha precisato il sindaco -. In questo modo è più facile che l'acqua si infiltri e provochi lesioni. I tombini sono ostruiti da anni, lo abbiamo segnalato già un anno e mezzo fa, lo abbiamo segnalato all'inizio di quest'anno e nei vari incontri con le istituzioni». Poi ha continuato: «Io sono amministratore in questo Comune da cinquant’anni e questa situazione non l'avevo mai vista».

L’inizio dei lavori

Ad ogni modo, c’è una buona notizia: salvo imprevisti dell’ultimo’ora, i lavori della strada provinciale in località “Pilusci”, previsti un anno fa, dovrebbero cominciare lunedì mattina, grazie a un finanziamento della Provincia di Cosenza di circa 480mila euro. «Così mi è stato detto – ha aggiunto Spingola -. Spero che sia un intervento complessivo, che tenga conto soprattutto della situazione orografica e quindi delle acque che scendono da monte, perché se non sono ben regimentate sarà un problema».

Il sopralluogo di De Caprio

Sui luoghi interessati dalle criticità è arrivato anche il neo consigliere regionale Antonio De Caprio. «Il rischio è tangibile, è reale – ha dichiarato alle nostre telecamere -. Era necessario un sopralluogo per comprendere fino in fondo quale fosse la situazione e la situazione è drammatica. Ho già interloquito con il presidente della Provincia, tra l’altro collega consigliere regionale, Rosaria Succurro. Lunedì cercherò di fissare un incontro con lei per comprendere come intervenire. Verbicaro è uno di quei comuni che soffre maggiormente per ciò che è accaduto tanti anni fa con la gestione delle Province: mancanza di manutenzione e di interventi straordinari».

Verbicaro non è sola

«Non possiamo permetterci che una comunità del Tirreno cosentino venga lasciata sola – ha continuato, poi, De Caprio -, così come non possiamo lasciare sole le istituzioni locali. Con il sostegno della Regione Calabria, nella mia persona, con il sostegno della stessa Provincia, con l’interessamento del consigliere provinciale Pasquale De Franco, il sindaco Felice Spingola sarà affiancato in questa lotta di civiltà, che non è una lotta istituzionale – tiene a sottolineare -. La mia presenza vuole scongiurare l’inasprirsi di un qualcosa che va risolto e troveremo insieme il modo per farlo. Arriveremo ad una mitigazione della problematica nell’immediato e a una risoluzione definitiva, perché non può essere accettata, in quest’epoca, una situazione del genere».

La sinergia tra istituzioni

«Devo dire grazie alla sensibilità del consigliere regionale Antonio De Caprio e del consigliere provinciale e sindaco di Aieta, Pasquale De Franco – ha detto in ultimo il sindaco Felice Spingola -. Anche lui sta sottolineando questa emergenza. Credo che questa collaborazione a livello istituzionale con i rappresentanti del territorio sia fondamentale e la Provincia deve assolutamente avere un rapporto di cooperazione». Ed infine: «Spero che vengano scongiurate conflittualità che non hanno motivo di esistere tra istituzioni».