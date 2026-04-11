Era ricoverato in Medicina da alcuni giorni dopo aver accusato problemi di respirazione. Il personale sanitario ha tentato invano di rianimarlo

Tragedia nella tarda serata di ieri, venerdì 10 aprile, all’ospedale Jazzolino di Vibo, dove un sessantenne è deceduto dopo essersi gettato da una finestra del reparto di Medicina, dove era ricoverato.

Il fatto si è verificato intorno alle 23. L’uomo, residente in un centro dell’entroterra vibonese, era arrivato al pronto soccorso alcuni giorni prima accusando difficoltà respiratorie. Dopo i primi accertamenti, era stato ricoverato.

A lanciare l’allarme è stato il personale sanitario, intervenuto subito nel tentativo di rianimarlo, senza però riuscire a salvargli la vita. Sul posto sono giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine e il personale di vigilanza, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’accaduto. L’Azienda sanitaria provinciale potrebbe avviare una verifica interna per fare luce sull’episodio.