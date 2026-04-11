Tragedia nella tarda serata di ieri, venerdì 10 aprile, all’ospedale Jazzolino di Vibo, dove un sessantenne è deceduto dopo essersi gettato da una finestra del reparto di Medicina, dove era ricoverato.

Il fatto si è verificato intorno alle 23. L’uomo, residente in un centro dell’entroterra vibonese, era arrivato al pronto soccorso alcuni giorni prima accusando difficoltà respiratorie. Dopo i primi accertamenti, era stato ricoverato.

A lanciare l’allarme è stato il personale sanitario, intervenuto subito nel tentativo di rianimarlo, senza però riuscire a salvargli la vita. Sul posto sono giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine e il personale di vigilanza, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’accaduto. L’Azienda sanitaria provinciale potrebbe avviare una verifica interna per fare luce sull’episodio.