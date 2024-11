La comunità di Dasà è in lutto, la notizia data dal sindaco Raffaele Scaturchio: «Oggi la nostra comunità è in lutto»

Tragedia nel Vibonese: un bambino di quattro anni è deceduto all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia durante la notte. Da quanto si è appreso, a causa di una febbre alta, i genitori del piccolo che vivono a Dasà hanno deciso di accompagnarlo alla guardia medica di Acquaro, poi, su consiglio dello stesso medico, trasportato allo Jazzolino di Vibo Valentia, dove la situazione è presto precipitata.

Intorno alle 3 del mattino, infatti, nonostante i tentativi di rianimazione, il cuore del bambino ha smesso di battere. Il piccolo Giuseppe, ultimo di quattro fratelli, pare non soffrisse di alcuna patologia.

«Oggi la nostra comunità è in lutto», scrive il sindaco il sindaco di Dasà Raffaele Scaturchio, che sin da subito si è stretto attorno ai familiari. Ogni dasaese piange la perdita di una creatura che troppo presto il Signore ha deciso di portare con sé. Accettare la prematura dipartita di un bambino di 4 anni è impossibile – prosegue Scaturchio- e consolare la famiglia è infattibile. Auguriamo solo a te piccolo Giuseppe di riposare in pace e speriamo tu possa dare conforto, con il tempo, ai tuoi familiari e a tutti noi che stai certo non ti dimenticheremo mai»