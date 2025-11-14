Giovedì sera, nel centro di Vibo Valentia, è stata danneggiata l’auto del giornalista Pietro Comito. Ignoti hanno rigato la fiancata della vettura che si trovava parcheggiata in piazza Santa Maria.

Il giornalista ha diffuso la notizia sui propri canali sociale parlando, riguardo al danneggiamento, di «un bel pensiero, da parte di qualcuno». Comito ha commentato il gesto con parole di sdegno: «Io non sono come voi, vigliacchi. Io vi guardo e vi affronto a testa alta. È triste che accadano ancora queste cose. L’auto potete anche farla saltare in aria, non mi fate paura». Indagini sono in corso per definire i contorni della vicenda.