Il provvedimento cautelare in vista dell’eventuale confisca emesso dal Tribunale di Palmi ed eseguito dalle Fiamme gialle di Vibo Valentia riguarda un terreno di diecimila metri quadrati, tre automezzi e disponibilità finanziarie

Un terreno di circa diecimila metri quadrati, tre automezzi e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 102mila euro. È il bilancio del sequestro preventivo finalizzato alla confisca eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Vibo Valentia nei confronti di un uomo, classe 1958, residente nel Vibonese e già condannato con sentenza definitiva per il reato di ricettazione.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Palmi, è stato eseguito nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica palmese e rappresenta l’esito di specifici accertamenti economico-patrimoniali condotti dai militari del Gruppo di Vibo Valentia della Guardia di finanza.

Gli accertamenti sul patrimonio

L’attività investigativa delle Fiamme gialle è stata finalizzata alla ricostruzione delle disponibilità patrimoniali riconducibili al soggetto e alla verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa in materia di confisca allargata.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di individuare un patrimonio costituito da un terreno della superficie di circa 10mila metri quadrati, tre automezzi e disponibilità finanziarie, successivamente sottoposti a sequestro fino alla concorrenza dell’importo complessivo di 102mila euro.

La confisca allargata e il contrasto ai patrimoni illeciti

La misura si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto all’accumulazione di patrimoni di provenienza illecita. La confisca allargata, disciplinata dall’articolo 240-bis del Codice penale, è uno strumento che, nei casi e alle condizioni previste dalla legge, consente di intervenire sul patrimonio dei soggetti condannati per determinati reati, anche attraverso la valutazione della sproporzione tra il valore dei beni nella loro disponibilità e i redditi dichiarati o l’attività economica svolta.

L’operazione condotta dalle Fiamme gialle vibonesi rientra dunque nel più ampio quadro delle attività investigative svolte dalla Guardia di finanza, in collaborazione con l’autorità giudiziaria, per l’individuazione e l’aggressione dei patrimoni di possibile provenienza illecita.

Come precisato dal Comando provinciale, il sequestro non equivale alla confisca definitiva: il provvedimento eseguito costituisce una misura cautelare reale e non comporta, di per sé, la definitiva acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato.