La decisione degli organizzatori alla vigilia della decima edizione della manifestazione che si sarebbe dovuta tenere sabato 10 ottobre. Chi il giorno dopo non potrà partecipare può ottenere la restituzione di quanto versato
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Vicoli diVini slitta di un giorno a causa del maltempo. La decima edizione della manifestazione dedicata all'enologia calabrese, inizialmente in programma per sabato 10 ottobre nel centro storico di Vibo Valentia, è stata rinviata a domenica 11 ottobre a causa dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile.
A comunicarlo sono gli organizzatori dell'evento, che precisano come la situazione meteorologica continuerà a essere monitorata anche nelle prossime ore, invitando il pubblico a consultare i canali social ufficiali della manifestazione per eventuali ulteriori aggiornamenti.
Il rinvio riguarda uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno vibonese. Vicoli diVini celebra quest'anno il suo decimo anniversario con la partecipazione di 35 cantine calabresi, nove punti food, musica dal vivo e dj set, lungo un percorso che attraversa piazze e vicoli del centro storico cittadino.
Pass già acquistati e modalità di rimborso
Gli organizzatori precisano che tutti i pass già acquistati rimarranno validi per domenica 11 ottobre. Chi invece non potrà partecipare nella nuova data avrà la possibilità di richiedere la restituzione del contributo versato.
Per i pass acquistati online, la richiesta potrà essere effettuata attraverso la procedura già disponibile sulla piattaforma di acquisto.
Chi è in possesso di pass cartacei potrà invece rivolgersi al punto dedicato presso l'Etoile Bar, negli orari dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18.
In caso di impossibilità a recarsi personalmente al punto di rimborso, sarà possibile inviare un'email all'indirizzo segreteria@saturnalia.net, allegando i propri dati e una fotografia del pass.
La manifestazione resta dunque programmata per domenica, salvo ulteriori comunicazioni legate all'evoluzione delle condizioni meteorologiche.