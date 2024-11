La deputata: «Mi farò promotrice dei necessari passi istituzionali al fine di sollecitare una forte attenzione su questo territorio»

«Il vile gesto perpetrato ai danni della Cooperativa Talita Kumi che gestisce il Centro Diurno per disabili a Cetraro non può non destare viva preoccupazione». È quanto sostenuto in una nota dalla parlamentare Enza Bruno Bossio. «Sono al fianco dei soci della Cooperativa e della sua Presidente Melania Splendore, che sta portando avanti con serietà, rigore e professionalità una attività meritoria a favore del mondo della disabilità.

Sono convinta – continua - che il susseguirsi di tanti episodi delinquenziali a Cetraro non debba essere sottovalutato. Vanno affrontate con ferma determinazione le cause che stanno alla base di questi fenomeni e che, spesso, trovano alimento in un diffuso disagio sociale al quale le istituzioni democratiche devono essere in grado di offrire una valida ed efficace risposta.

Per quanto mi riguarda – conclude la deputata - mi farò promotrice dei necessari passi istituzionali al fine di sollecitare una forte attenzione su questo territorio».