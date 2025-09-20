La Federazione provinciale Fdi condanna l’episodio: «Gesto di intolleranza e violenza che non colpisce soltanto la nostra comunità politica ma l’intera città»
La vetrata danneggiata (foto diffusa dai social dal presidente del Circolo Antonio Messina)
«Nella notte ignoti hanno sfondato la vetrata della sede del Circolo di Fratelli d’Italia di Villa San Giovanni, compiendo un atto vile e inqualificabile». È quanto denuncia la federazione provinciale Fdi di Reggio Calabria.
In particolare, il presidente provinciale Bruno Squillaci, scrive: «Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, insieme a tutti i Circoli del territorio, esprime la più ferma condanna per questo gesto di intolleranza e violenza, che non colpisce soltanto la nostra comunità politica ma l’intera città, perché attentare a una sede di partito significa tentare di intimidire chi liberamente manifesta le proprie idee. A nome di tutto il Coordinamento provinciale e dei Circoli di Fratelli d’Italia della provincia di Reggio Calabria – si legge ancora nel comunicato diffuso - esprimiamo piena solidarietà al presidente Antonio Messina e a tutti gli iscritti del Circolo di Villa San Giovanni, ribadendo che simili episodi non riusciranno a fermare l’impegno, la passione e la determinazione con cui quotidianamente portiamo avanti il nostro progetto politico».
Espressa piena fiducia «nell’operato delle forze dell’ordine, certi che sapranno fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili di questo gesto vile e vigliacco. La violenza e la barbarie – conclude Squillaci - non troveranno mai spazio nella nostra azione. Risponderemo, come sempre, con la forza delle idee, del confronto e della democrazia».