«Nella notte ignoti hanno sfondato la vetrata della sede del Circolo di Fratelli d’Italia di Villa San Giovanni, compiendo un atto vile e inqualificabile». È quanto denuncia la federazione provinciale Fdi di Reggio Calabria.

In particolare, il presidente provinciale Bruno Squillaci, scrive: «Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, insieme a tutti i Circoli del territorio, esprime la più ferma condanna per questo gesto di intolleranza e violenza, che non colpisce soltanto la nostra comunità politica ma l’intera città, perché attentare a una sede di partito significa tentare di intimidire chi liberamente manifesta le proprie idee. A nome di tutto il Coordinamento provinciale e dei Circoli di Fratelli d’Italia della provincia di Reggio Calabria – si legge ancora nel comunicato diffuso - esprimiamo piena solidarietà al presidente Antonio Messina e a tutti gli iscritti del Circolo di Villa San Giovanni, ribadendo che simili episodi non riusciranno a fermare l’impegno, la passione e la determinazione con cui quotidianamente portiamo avanti il nostro progetto politico».

Espressa piena fiducia «nell’operato delle forze dell’ordine, certi che sapranno fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili di questo gesto vile e vigliacco. La violenza e la barbarie – conclude Squillaci - non troveranno mai spazio nella nostra azione. Risponderemo, come sempre, con la forza delle idee, del confronto e della democrazia».