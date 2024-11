I vigili del fuoco sono a lavoro da diverse ore per mettere in sicurezza una tettoia di 500metri di un condominio che rischia di cedere. Disagi anche nell’alto Jonio

Una tromba d’aria violentissima si è abbattuta nella notte lungo la fascia costiera Jonica cosentina. I danni sono notevoli soprattutto a Schiavonea, a Corigliano Rossano, dove le forti raffiche di vento hanno divelto circa 500 metri di copertura di un tetto di un condominio realizzato con pannelli coibentati su cui da questa notte stanno lavorando i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano al fine di evitare che possa cedere da un momento all’altro.

L’attività di rivela delicata e complessa per la sicurezza del personale operante. La zona è stata transennata e sul posto si sono giunti anche i carabinieri del Reparto operativo che presidiano l’area di via degli Astronauti a Schiavonea. In molti altri comuni dell’alto Jonio si registrano danni di piccola entità in alcune abitazioni private e alberi sradicati. Per fortuna non ci sono stati feriti.

