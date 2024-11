Il presidente della provincia di Catanzaro si è recato sui luoghi colpiti dai violenti temporali dei giorni scorsi per fare il punto della situazione. Lunedì vertice tra la Protezione civile e il dipartimento Lavori pubblici

Dopo i forti temporali che, nei giorni scorsi hanno colpito la provincia di Catanzaro, il presidente della Provincia Enzo Bruno si è recato sui luoghi colpiti dalle forti pioggie. Particolarmente colpita la località balneare di Caminia, dove " un fiume di fanfo e detriti si è riversato sulla spiaggia creando paura e panico tra i turisti. "La bomba d’acqua - ha comunicato Bruno - ha scaricato una smisurata concentrazione di precipitazioni in pochi minuti favorendo l’esondazione del torrente bloccato, nello sbocco a mare, dai detriti e dal fango scesi a valle dopo la violenta scarica d’acqua, ma soprattutto da costruzioni realizzate a ridosso della strada d’accesso al mare e, ieri, anche dalle auto che hanno fatto da tappo al regolare deflusso. Gli interventi definiti permetteranno il definitivo ripristino della viabilità in sicurezza, assieme alla bonifica di tutto il Fosso". Il presiedente Bruno riferirà al governatore Mario Oliverio circa la situazione creatasi a Caminia ed in alte località della provincia. Intanto è stata convocata per domani una riunione con la Protezione civile e il dipartimento Lavori Pubblici per coordinare eventuali interventi di messa in sicurezza dopo i danni provocati dal violento temporale.