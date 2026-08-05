Il rogo divampa da ieri sera in contrada Destro su più fronti. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per proteggere le abitazioni: velivoli antincendio in arrivo anche da Trapani e Bari

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo che, nel lametino, sta impegnando i vigili del fuoco dalle 19:30 di ieri. Le fiamme sono ancora attive in contrada Destro, nel territorio del Comune di Gizzeria, dove il rogo si sta sviluppando lungo più fronti.

Per fronteggiare l'incendio sono impegnati cinque Canadair della flotta aerea dello Stato, provenienti dalle basi di Lamezia Terme, Trapani e Bari, insieme a un elicottero della flotta aerea regionale. Le operazioni di spegnimento proseguono con l'obiettivo di contenere il fronte e impedire un'ulteriore propagazione delle fiamme.

Il vasto incendio interessa più fronti in contrada Destro. Squadre dei vigili del fuoco impegnate senza sosta per contenere il rogo e mettere al sicuro gli immobili più esposti

Nel corso dell'intera notte, le squadre operative dei vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per contenere l'avanzata dell'incendio e scongiurare il rischio che il fuoco raggiungesse le abitazioni presenti nell'area.

L'intervento ha consentito di salvaguardare gli immobili maggiormente esposti al rischio, mentre le operazioni proseguono nella zona interessata dal vasto rogo.