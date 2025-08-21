Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere di video sorveglianza per ricostruire l'accaduto

Dopo il presunto caso registrato a Santa Maria del Cedro, ci sarebbe un altro episodio di violenza sessuale su cui sta indagando la procura di Paola, guidato dal magistrato Domenico Fiordalisi. Questa volta, il reato si sarebbe consumato a Cetraro.

I fatti

La vicenda si sarebbe consumata nelle stesse ore del primo caso di Santa Maria del Cedro e gli inquirenti stanno lavorando per accertare la veridicità delle versioni fornite dalle denuncianti e capire se ci possa essere un nesso, poiché le modalità sarebbero le medesime. Tuttavia, gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di una coincidenza e che i due episodi siano distinti.

Secondo quanto si apprende, anche a Cetraro una giovane turista sarebbe stata avvicinata da due sconosciuti che gli avrebbero palpeggiato le zone intime.