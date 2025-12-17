L’uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in Toscana, dove risiede. È accusato anche di atti persecutori nei confronti della ragazza
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
I carabinieri hanno arrestato a Calenzano (Firenze) un uomo di 52 anni accusato di violenza sessuale aggravata e atti persecutori commessi ai danni di una quattordicenne.
L'arresto è stato fatto dai militari del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Crotone, in collaborazione con i carabinieri del medesimo reparto di Firenze. A carico del cinquantaduenne è stata eseguita a Calenzano, dove l'uomo risiede, un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica.
L'arrestato, secondo l'accusa, si sarebbe reso responsabile di tre episodi di violenza sessuale ai danni della quattordicenne, il primo dei quali si sarebbe verificato nell'agosto del 2024 durante una vacanza trascorsa dalla giovane insieme ai genitori in provincia di Crotone.