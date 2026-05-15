L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Decisive la denuncia della vittima e le indagini coordinate dalla Procura

La Polizia di Stato ha arrestato a Crotone un uomo destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della moglie. L’uomo è gravemente indiziato dei reati contestati; la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria e vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il provvedimento scaturisce dalla denuncia presentata dalla donna, che ha riferito agli investigatori di essere stata vittima, nel tempo, di reiterati comportamenti vessatori, minacciosi e violenti da parte del coniuge. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe instaurato un rapporto caratterizzato da atteggiamenti di sopraffazione, controllo e dominio, con presunti episodi quotidiani di violenza verbale, economica e fisica.

Le indagini, condotte dalla sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile nell’ambito delle procedure previste dal cosiddetto Codice Rosso, hanno consentito – secondo gli investigatori – di delineare un quadro di condotte intimidatorie e aggressive che avrebbero provocato nella vittima una condizione di grave sofferenza psicologica, morale e fisica.

Gli elementi raccolti dalla polizia e le dichiarazioni della persona offesa, valutati dalla Procura della Repubblica di Crotone guidata dal procuratore Domenico Guarascio, hanno portato alla richiesta di misura cautelare, accolta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone. L’ordinanza è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno rintracciato l’uomo e lo hanno condotto nella casa circondariale cittadina.