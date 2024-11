I due erano stati arrestati per voto di scambio sulla base di una registrazione in cui chiedevano consenso elettorale alla famiglia della fidanzata del vicesindaco di Serra D’Aiello

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha disposto la scarcerazione dell’ex sindaco di Amantea Franco La Rupa e del consigliere comunale dimissionario dello stesso comune tirrenico, Marcello Socievole. Come si ricorderà i due erano stati arrestati su disposizione del gip di Paola per voto di scambio sulla base di una registrazione in cui La Rupa e Socievole chiedevano consenso elettorale alla famiglia della fidanzata del vicesindaco di Serra D’Aiello. Il Tribunale non ha evidentemente ritenuto gravi gli indizi di colpevolezza disponendo la scarcerazione senza disporre ulteriori provvedimenti.