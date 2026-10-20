Il gup distrettuale di Catanzaro ha dichiarato non doversi procedere. I due imputati erano già stati assolti dall’accusa associativa

Sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Mario Esposito e Marco Foggetti nel procedimento relativo al presunto voto di scambio politico-mafioso nel territorio di Castrolibero.



La decisione è stata pronunciata oggi, 20 ottobre, dalla giudice dell’udienza preliminare distrettuale di Catanzaro, Fabiana Giacchetti, nell’ambito del giudizio abbreviato.



La Corte d’Appello aveva disposto il ritorno degli atti davanti al gup per una contestazione residua, sulla quale è intervenuta la dichiarazione di prescrizione.



Mario Esposito è difeso dall’avvocato Antonio Gerace, mentre Marco Foggetti è assistito dall’avvocato Luca Acciardi.