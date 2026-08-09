Traffico regolare e senza particolari criticità, fanno sapere da Anas. In leggera flessione rispetto allo scorso fine settimana e allo stesso periodo del 2025

Entra nel vivo l'esodo estivo verso le località di vacanza. Nel weekend che precede Ferragosto oltre 22 milioni di veicoli hanno percorso la rete stradale e autostradale gestita da Anas, con la circolazione che si è svolta senza particolari criticità grazie al «monitoraggio costante della rete e al presidio operativo lungo le principali direttrici di traffico».

Secondo i dati diffusi da Anas, nel fine settimana sono stati registrati complessivamente 22.492.917 transiti, in lieve calo rispetto al weekend precedente (-1,27%) e allo stesso periodo dello scorso anno (-1,5%). I maggiori incrementi dei flussi sono stati rilevati nel Sud Italia (+1,6%), mentre aumenti più contenuti si registrano sulle infrastrutture delle aree rurali (+1,2%) e sulle arterie a servizio delle località balneari (+0,3%).

Nella mattinata di oggi traffico in crescita sull'A2 Autostrada del Mediterraneo in corrispondenza di Battipaglia, Rivello e Campagna, sulla statale 106 Jonica nei pressi di Castellaneta e sul raccordo autostradale 13 nell'area di Duino Aurisina-Devin Nabrežina, in Friuli Venezia Giulia.

«Sulla nostra rete abbiamo assicurato un monitoraggio costante per garantire la sicurezza degli spostamenti di milioni di utenti durante uno dei fine settimana più impegnativi dell'estate, caratterizzato dal secondo bollino nero della stagione», ha dichiarato l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. «Il presidio del territorio, l'attività delle sale operative e l'impegno del personale Anas hanno consentito di gestire efficacemente i flussi di traffico e di fornire assistenza agli utenti lungo l'intera rete».

Nel dettaglio i volumi di traffico registrati sulle principali arterie della rete Anas interessate dall’esodo estivo:

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”: 281.467 presso Pontecagnano Faiano, 234.887 presso Salerno (al km 11,594), 211.444 presso Battipaglia, 201.795 presso Salerno (km 6,963), 127.376 presso Campagna, 123.232 presso Casalbuono, 101.359 presso Falerna, 97.253 presso Dipignano, 101.196 presso Rivello, 94.038 presso Francavilla Angitola, 87.770 presso Martirano, 81.378 presso Villa San Giovanni, 82.361 presso Palmi.

In Sicilia, sulla A19dir sono stati 193.356 presso Palermo e sulla A19 “Palermo-Catania” sono stati 118.799 presso Altavilla Milicia, 40.168 presso Alimena, 32.600 presso Caltavuturo, 33.005 presso Resuttano e 10.031 presso Enna.

Nel Lazio, sulla A90 “Grande Raccordo Anulare” sono stati 312.433 presso Laurentina-Eur, 261.066 presso Pisana- Aurelia, 243.636 presso Cassia Tomba di Nerone - Cassia Veientana Sant. Andrea, 250.405 presso Tiburtina – Nomentana, 237.965 presso Prenestina - A24, 231.642 presso Pisana-A91, 208.922 presso Trionfale-Casal del marmo e 188.426 presso Appia-Tuscolana Anagnina.

In Calabria, sulla strada statale 106 “Jonica” sono stati 83.434 presso Castellaneta, 73.346 presso Reggio di Calabria, 39.687 presso Portigliola, 38.360 presso Simeri Crichi.

Sulla SS107 “Silana Crotonese” sono stati 57.732 presso Rende.

Sulla RA4 sono stati 99.530 presso Reggio di Calabria.

Sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” sono stati 86.119 85.451 presso Capaccio Paestum.

Lungo la SS36 “del lago di Como e dello Spluga” sono stati 167.280 presso Monza e sulla SS336 “dell’Aeroporto della Malpensa” sono stati 135.632 presso Gallarate.

Sulla SS148 “Pontina” sono stati 151.467 presso Roma e sulla SS2bis sono stati 110.856 presso Roma; sulla SS7 “Via Appia” sono stati 117.459 presso Ciampino; sulla SS16 “Adriatica” sono stati 313.684 presso Bari.

Sulla RA6 “Perugia-Bettolle” sono stati 78.418 presso Corciano; sulla RA12 “Chieti-Pescara” sono stati 142.718 presso San Giovanni Teatino; la SS162NC “Asse Mediano” sono stati 168.009 presso Giugliano in Campania; sulla SS7quater sono stati 119.850 presso Giugliano in Campania; sulla SS7bis sono stati 95.942 presso Caivano; sulla SS101 “Salentina di Gallipoli” sono stati 140.835 presso Lequile; sulla SS694 “Tangenziale Ovest di Lecce” sono stati 150.065 presso Lecce; sulla SS613 “Brindisi-Lecce” sono stati 69.403 presso Squinzano; sulla RA15 “Tangenziale di Catania” sono stati 188.576 presso Misterbianco.