L’evento ospitato nella cornice di Piazza del Popolo offrirà una serata dedicata al talento, alla cultura, allo spettacolo e alle personalità che, attraverso il proprio lavoro, hanno saputo lasciare un segno

È arrivato il giorno del Premio Vela d’Argento, l’appuntamento che questa sera, 25 agosto alle ore 22, porterà in Piazza del Popolo a Cetraro una serata dedicata al talento, alla cultura, allo spettacolo e alle personalità che, attraverso il proprio lavoro, hanno saputo lasciare un segno.

Una manifestazione costruita attorno a un’immagine fortemente evocativa, quella della vela sospinta dal vento, che diventa metafora del talento: una forza capace di orientare il percorso di una persona, di accompagnarla verso nuovi traguardi e di trasformare passione, professionalità e impegno in una storia da raccontare.

La direzione artistica del Premio è affidata a Francesco Occhiuzzi, che ha ideato una serata nella quale il riconoscimento alle personalità premiate si intreccerà con musica, intrattenimento e racconto.

A condurre l’appuntamento sarà lo stesso Francesco Occhiuzzi, insieme a Hoara Borselli e Paolo Vallesi, protagonisti di una serata che avrà nel rapporto fra talento, esperienza e capacità di comunicare il proprio percorso uno dei suoi elementi centrali.

Paolo Vallesi, una voce che ha attraversato generazioni

Tra i protagonisti della serata ci sarà Paolo Vallesi, cantautore fiorentino che ha costruito una parte significativa della storia della musica italiana degli anni Novanta.

Nato a Firenze nel 1964, Vallesi si avvicina alla musica prestissimo: a soli nove anni inizia a studiare pianoforte e, a sedici, comincia già a lavorare come musicista e arrangiatore negli studi di registrazione tra Firenze e Modena. Il suo percorso professionale prende progressivamente forma fino all'esordio televisivo del 1989 con Gran Premio, condotto da Pippo Baudo.

La consacrazione arriva nel 1991, quando vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con Le persone inutili. L'anno successivo torna sul palco dell'Ariston tra i Big e conquista il terzo posto con La forza della vita, canzone destinata a diventare il suo brano simbolo e una delle pagine più riconoscibili della musica italiana di quel periodo. L'album omonimo supera le 500 mila copie e ottiene il Disco di Platino, raggiungendo un successo che oltrepassa i confini italiani.

Nel corso degli anni Vallesi ha continuato a pubblicare album, collaborare con importanti artisti e portare la propria musica sui palcoscenici italiani e internazionali. Nel 2019 ha vinto Ora o mai più, mentre nel 2022, per celebrare i trent'anni di carriera, ha pubblicato il doppio album IoNoi, progetto che ha coinvolto numerosi protagonisti della musica italiana.

La sua presenza al Vela d'Argento rappresenta dunque il riconoscimento a un artista la cui vicenda professionale si è sviluppata lungo più di tre decenni, mantenendo al centro la scrittura, la musica e il rapporto con il pubblico.

Hoara Borselli, dal mondo dello spettacolo alla comunicazione

Accanto a Vallesi sarà protagonista Hoara Borselli, volto conosciuto della televisione, attrice e conduttrice.

Fiorentina, Borselli si avvicina al mondo dello spettacolo giovanissima, iniziando a lavorare come modella e fotomodella a sedici anni. Nel corso degli anni Novanta costruisce il proprio percorso tra televisione, cinema e fiction, partecipando a programmi e produzioni che ne consolidano la notorietà.

La sua carriera comprende esperienze cinematografiche, televisive e teatrali. Nel 2005 arriva uno dei momenti più significativi del suo percorso televisivo: Borselli vince la prima edizione di Ballando con le stelle insieme al maestro Simone Di Pasquale. Successivamente prosegue la propria attività nel mondo dello spettacolo, alternando conduzione, recitazione e partecipazioni televisive.

Negli ultimi anni ha ampliato ulteriormente il proprio percorso professionale dedicandosi all'attualità e alla comunicazione, con attività giornalistica e radiofonica e la partecipazione a diversi programmi televisivi di approfondimento. Nel 2025 ha inoltre avviato i podcast Un altro pianeta e Sette vite.

La sua presenza a Cetraro arricchisce così il Premio di una figura che ha attraversato linguaggi differenti dello spettacolo e della comunicazione, mantenendo una costante attenzione al rapporto con il pubblico.

Domenico Maduli, l'impresa editoriale e la sfida di raccontare la Calabria

Domenico Maduli

Tra i premiati di questa edizione figura anche Domenico Maduli, imprenditore ed editore, fondatore ed editore del Network LaC e presidente del gruppo editoriale Diemmecom, protagonista negli ultimi anni di un percorso di crescita nel settore della comunicazione, dell'informazione e dell'innovazione digitale.

La sua storia imprenditoriale è profondamente legata alla Calabria e alla costruzione di un progetto editoriale che ha progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione. Lo stesso Maduli ha raccontato di aver iniziato il proprio percorso da editore più di dieci anni fa, quando decise di rilevare e rilanciare un'emittente locale, sviluppando successivamente un sistema nel quale informazione, comunicazione, contenuti e innovazione sono diventati parti di un unico progetto.

Il riconoscimento del Vela d'Argento assume, in questo senso, un significato particolare: premiare un editore significa anche riconoscere il valore dell'informazione come strumento attraverso il quale un territorio può raccontarsi, interrogarsi e costruire una propria rappresentazione.

È una prospettiva che Maduli ha più volte posto al centro della propria attività editoriale, rivendicando la necessità di una narrazione della Calabria capace di andare oltre stereotipi e rappresentazioni precostituite e di dare spazio alle energie, alle intelligenze e alle esperienze positive della regione.

Il premio Vela d'Argento a Domenico Maduli si colloca dunque nel solco di un'idea di editoria intesa come responsabilità nei confronti della comunità e come capacità di costruire quotidianamente uno spazio di confronto e di partecipazione.

Una serata che racconta il talento

Tanti percorsi profondamente differenti. Tra questi spiccano quello di Paolo Vallesi, Hoara Borselli e Domenico Maduli. Da Paolo Vallesi – la musica di Paolo Vallesi, lo spettacolo e la comunicazione di Hoara Borselli, l'impresa editoriale di Domenico Maduli – saranno riuniti questa sera sotto il simbolo della Vela d'Argento.

È proprio questa pluralità a rappresentare la cifra della manifestazione: il talento non appartiene a un solo settore, non segue una traiettoria prestabilita e può manifestarsi attraverso la musica, l'arte, lo spettacolo, l'informazione, l'impresa e la capacità di costruire progetti capaci di incidere sulla realtà.

La serata sarà quindi anche un omaggio al talento come forza generatrice, a quelle persone che hanno saputo trasformare una vocazione in professione e una professione in un percorso riconoscibile.

Il Premio è promosso con il sostegno della Regione Calabria, del Comune di Cetraro, della Pro Loco di Cetraro e dei Parchi Marini Calabria, realtà che accompagnano un'iniziativa nella quale la dimensione dello spettacolo si unisce alla valorizzazione del territorio.

Questa sera, dunque, alle ore 22 in Piazza del Popolo a Cetraro, il sipario si alzerà sul Premio Vela d'Argento.

Una vela, il vento, il mare. E tante storie differenti, unite dalla stessa rotta: quella del talento.