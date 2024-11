“Street photography: La spontaneità in una foto”. E' il titolo della mostra collettiva, promossa dall'Associazione culturale e fotografica “Ladri di Luce” e patrocinata dall'Assessorato alla comunicazione turismo e marketing territoriale, guidato da Rosaria Succurro, la cui inaugurazione è fissata per il prossimo 30 giugno, alle ore 18,00, al Museo dei brettii e degli enotri a Cosenza.

La mostra visitabile fino al 14 luglio

La mostra, completamente gratuita, sarà visitabile, durante gli orari d’apertura del Museo, fino al 14 luglio. Partner dell'evento è Rlb Radioattiva. Completamente realizzata in bianco e nero e seguendo la tecnica della Street Photography, la collettiva 2018 proposta da “Ladri di Luce”, è il frutto del lavoro dei soci (una sessantina) che compongono gran parte dell’Associazione e che, con il loro impegno e la loro passione per la fotografia, hanno contribuito a renderla suggestiva, variegata e realistica. Ogni singola fotografia, infatti, è la rappresentazione di un istante ricco di emozioni che contribuiscono a tratteggiare e a cogliere aspetti della società e della vita di tutti i giorni e nei quali i soggetti immortalati vengono ritratti in situazioni spontanee e reali.

«Siamo particolarmente lieti – sottolinea l'assessore Rosaria Succurro – di essere partner della mostra collettiva 2018 dell'Associazione Ladri di Luce, consapevoli della crescita che la cultura della fotografia sta facendo registrare a Cosenza. Anche le iniziative di trekking urbano (Cinque sensi di marcia) che si ripetono ogni mese sul nostro territorio – ha detto ancora Succurro – riflettono la tendenza, da parte di chi ci segue, ad immortalare gli angoli e gli scorci più suggestivi della nostra città. Sono in tanti i fotoamatori che si dedicano a questa passione antica, ma sempre in grado di riservare nuovi approcci e nuove emozioni. Siamo certi che la mostra che sarà inaugurata il 30 giugno al Museo dei Brettii saprà restituirci un volto inedito di Cosenza impreziosito dagli scatti dei tanti appassionati sui cui l'Associazione può contare». Obiettivo principale dell'Associazione “Ladri di Luce”, al suo settimo anno di attività e caratterizzata dalla condivisione della passione per la fotografia, è, infatti, la diffusione della conoscenza della cultura fotografica e delle arti visive. Un vero e proprio luogo di incontro per chiunque voglia avvicinarsi al mondo della fotografia attraverso escursioni, corsi, seminari, workshop ed altri momenti di crescita. Tra le attività proposte da “Ladri di luce”, oltre a veri e propri focus su grandi fotografi, la partecipazione a concorsi fotografici e ad uscite fotografiche sul territorio, locale e non.