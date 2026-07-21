Venerdì 7 agosto 2026 torna a Davoli Marina la 34ª Festa dell'Incontro , organizzata dalla Parrocchia San Roberto Bellarmino e dal Comitato San Roberto Bellarmino. Nata oltre trent'anni fa per accogliere turisti, emigranti e tutti coloro che desiderano trascorrere una serata in compagnia, la Festa dell'Incontro è diventata un simbolo di amicizia , condivisione e ospitalità.



Protagonista della serata sarà la cucina tipica calabrese , preparata al momento con passione dagli uomini e dalle donne del Comitato San Roberto Bellarmino, custodi delle ricette della tradizione. Sapori autentici, convivialità e il piacere di stare insieme saranno gli ingredienti di una festa pensata per far sentire ogni ospite come a casa.



La serata inizierà alle ore 19:00 con la Santa Messa , proseguirà con l'apertura degli stand gastronomici alle 19:30 e si concluderà con la musica della OndaQuadra Live Band , che farà rivivere i grandi successi degli anni '70 e '80. La Festa dell'Incontro non è solo un appuntamento estivo: è un invito a ritrovarsi, condividere e riscoprire il valore dell'accoglienza, davanti ai migliori sapori della Calabria.