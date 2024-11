VIDEO | Un momento intenso per far vivere ai nonnini, ospiti del Centro medico Fleming, un Natale fatto di amore e solidarietà

E’ un presepe vivente davvero speciale quello organizzato con gli ospiti del Centro medico fleming, residenza sanitaria assistenziale di Petrizzi, nel catanzarese, in collaborazione con l’associazione La Casa del Sole di Isca. Sono stati loro, gli anziani, i veri protagonisti della tradizionale rappresentazione della natività suscitando emozioni autentiche e risvegliando i ricordi di un tempo. Accanto a Maria e Giuseppe c’è infatti chi vende frutta, chi prepara il pane e chi lavora ai ferri. Un momento intenso per far vivere agli ospiti del centro il Natale come reale momento d’amore gustando l’esperienza dello stare insieme.

«Sia per gli anziani, sia per tutti noi il Natale deve essere sentito proprio in quest’aspetto – ha evidenziato Brunella Cammarano, educatore professionale -. Quest’anno per la prima volta abbiamo voluto rappresentare il Natale rendendo protagonisti i nostri ospiti di questa festa. All’inizio eravamo un po’ titubanti ma alla fine loro stessi sono stati di aiuto a noi, hanno accolto questa iniziativa con entusiasmo e siamo davvero contenti di essere riusciti ad organizzare una cosa nuova».





«Questa iniziativa lascia tanto, soprattutto dal punto di vista emotivo – ha commentato la psicologa Sabrina Zaccone -. I familiari hanno inoltre la possibilità di rendersi conto del fatto che il vissuto qui in struttura sia attivo. Stiamo lavorando per superare l’immagine dei vecchi centri residenziali per anziani perché qui l’anziano partecipa attivamente a ciò che si organizza nel sociale e in famiglia, anche con rappresentazioni del genere. Per i nostri anziani momenti come questo servono a mettersi in gioco e a vivere attivamente la propria vita ricordando il passato e le tradizioni».