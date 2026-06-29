Prenderà il via giovedì 2 luglio la rassegna itinerante "I Luoghi Risonanti – Dove il Suono incontra il Genius Loci", un progetto che, fino al 6 luglio 2026, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musica, geologia, natura, arte e benessere, attraversando alcuni dei luoghi più affascinanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Ideata da Serena Palermiti, geologa, divulgatrice ambientale, guida ambientale escursionistica, interprete ambientale ed Ecotuner©, insieme a Matteo Boseglio, musicista, handpan player, sound healer e ricercatore musicale, la rassegna propone un modo nuovo di vivere il territorio: attraverso il suono, il cammino lento e l'ascolto profondo del Genius Loci.

Ogni appuntamento si svolgerà in un Luogo Risonante, selezionato per il suo straordinario valore geologico, naturalistico, storico e culturale. Geositi, foreste, borghi e paesaggi costieri diventeranno il palcoscenico di concerti di handpan, bagni sonori, ecoconnessioni, meditazioni, letture risonanti e performance artistiche.

«Ogni luogo è stato scelto perché custodisce una relazione profonda tra paesaggio, geologia e comunità. Il suono diventa uno strumento per ascoltare il territorio, riconoscere il Genius Loci e vivere un'esperienza di connessione autentica con la Terra», spiega Serena Palermiti.

La rassegna attraversa uno dei territori geologicamente più affascinanti del Mediterraneo, tra il Mar Tirreno, il più giovane bacino oceanico attualmente in formazione, il Mar Ionio, custode della memoria dell'antico Oceano Tetide, le foreste del Parco Nazionale dell'Aspromonte e lo Stretto di Messina, uno dei sistemi geodinamici più attivi d'Europa.



Il programma:

2 luglio – Palmi | Villa Leonida Repaci

Bagno sonoro, camminata di ecoconnessione e performance artistiche.

3 luglio – Brancaleone |Brancaleone Vetus

Concerto di handpan, letture risonanti e performance di teatro-danza.

4 luglio – Gerace | Il Querceto Relais

Bagno sonoro, meditazione ed esperienze di ecobenessere.

5 luglio – Santo Stefano in Aspromonte| Vallescura, La Faggeta del Benessere

Bagno sonoro e bagno di foresta nel cuore del Parco Nazionale dell'Aspromonte.

5 luglio – Melito Porto Salvo |Pentedattilo

Concerto al tramonto e aperitivo risonante.

6 luglio – Reggio Calabria| Pellaro, La Casetta Blu

Bagno sonoro, meditazione e panecunzato sullo Stretto di Messina.



La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Scuola di Recitazione della Calabria (SRC), il Gruppo La Raffica, la Pro Loco Brancaleone, Kalabria Experience, Scuola di danza Relevé, Il Querceto Relais, Enoteca I 5 Calici e La Casetta Blu, con la collaborazione dell'Associazione Fogghj di Luna e il patrocinio del Comune di Santo Stefano in Aspromonte.

"I Luoghi Risonanti" è molto più di una rassegna culturale: è un invito a riscoprire il territorio attraverso un approccio che intreccia geoturismo, arte, benessere e partecipazione delle comunità locali, offrendo un'esperienza immersiva capace di valorizzare il patrimonio naturale, geologico e umano della Calabria.

