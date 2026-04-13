Appuntamento il 25 e 26 aprile presso il Centro Polivalente in Via fontana Vecchia con un evento rivolto a flautisti di ogni età e provenienza

Dopo il successo della prima edizione, torna la Masterclass per Coro di Flauti , un appuntamento ormai centrale nel panorama della formazione flautistica, organizzato dal Maestro Roberta Ferraro e diretto dal Maestro Paolo Totti, che si terrà il 25 e 26 aprile presso il Centro Polivalente di Catanzaro sito in Via fontana Vecchia, con concerto finale il 26 Aprile alle ore 17:00. L'iniziativa si propone come un'esperienza formativa di alto livello, rivolta a flautisti di ogni età e provenienza, con l'obiettivo di sviluppare competenze tecniche, musicali e di ensemble attraverso un percorso intensivo e altamente qualificato. La presenza di una guida artistica di grande esperienza, affiancata da un'organizzazione attenta e dinamica, garantisce un contesto stimolante e professionalizzante.

Elemento distintivo della masterclass è il lavoro sul coro di flauti, una formazione capace

di esaltare le potenzialità timbriche e interpretative dello strumento in tutte le sue declinazioni. I partecipanti avranno l'opportunità di confrontarsi con repertori specifici, approfondire l'ascolto reciproco e sviluppare una sensibilità musicale collettiva, fondamentale per la crescita artistica. Questa seconda edizione rappresenta inoltre un passo decisivo verso un progetto più ampio: le attività formative come questa costituiranno infatti il ​​fulcro su cui si baseranno i futuri corsi dell'Accademia Flautistica del Maestro Ferraro. Un'iniziativa ambiziosa che mira a creare un punto di riferimento stabile per la formazione flautistica, fondata su qualità, continuità e innovazione didattica.