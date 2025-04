Dopo le fortunate precedenti esperienze con Cesare Berlingeri, Pino Pingitore e Max Marra, gli spazi espositivi della Banca Montepaone di Catanzaro ospitano fino a giugno un’altra importante firma. Si tratta di Omar Galliani che nel capoluogo di regione calabrese presenta la mostra “L’ellisse temporale del disegno”.

Si tratta di 16 opere, realizzate con grafite, che esplorano vari universi, dalla natura alla bellezza, dalla vita all’arte in assoluto.

Disegni ispirati anche reperti calabresi

La curatrice della mostra Teodolinda Coltellaro

«I disegni di Omar Galliani sono intrisi di emozioni e frammenti di memoria – ha detto ospitando i giornalisti la curatrice Teodolinda Coltellaro – il tempo è la traccia della sua matita, un disegno che affonda le radici nella storia ma è figlio della contemporaneità». Il 71enne maestro emiliano ha realizzato peraltro 5 opere ispirate da reperti custoditi all’interno del March di Catanzaro, il Museo Archeologico e Numismatico.

Oltre i muri dei musei

«Una cadenza periodica che ci impegna molto ma ci rende anche orgogliosi – commenta Giovanni Caridi, presidente della Fondazione Banca Montepaone nonché presidente della stessa banca – L’idea è quella di “democratizzare l’arte”, oltrepassando le pareti dei musei e mettendo in relazione il mondo lavorativo e dell’arte. Il riscontro è molto positivo. L’arte contemporanea dev’essere open, al chiuso devono rimanere le opere classiche».

«Alle precedenti mostre sono venuti visitatori da fuori regione e giornalisti venuti dal nord; inoltre – prosegue Caridi – siamo seguiti dalla sezione artistica del gruppo Bcc Iccream, con una buona visibilità sia nel settore bancario che in quello sociale».

Caridi è un cultore dell’arte ma più in generale del bello, quello che aiuta a migliorare il mondo. «Non bisogna solo pensare ai bilanci economici, ma anche a quelli etici e sociali» aggiunge.

Ma come si individua l’artista da ospitare per una idea innovativa e moderna come questa?

«Beh, Galliani lo conoscevo poco – ci ribatte il presidente – ma l’idea di alcuni amici mi ha aperto nuovi orizzonti. Ormai ci sono diverse pressioni di artisti che vorrebbero esporre qui, mentre ad esempio in questo periodo i musei catanzaresi sono un po’ fermi».

Visite fino al 30 giugno

Fino al 30 giugno l’’orario di visite alla mostra di Galliani rimane dalle 8.30 alle 18.30 dei giorni feriali, con possibilità di concordare anche visite di gruppo di sabato previa prenotazione.

La Fondazione non si ferma qui: appoggia anche iniziative di carattere sociale come Diversabilità, festival che si terrà al Politeama nel mese di maggiori e che sostiene. Molto attivo anche l’ambulatorio medico di Montepaone con gli ex primari dell’ospedale di Soverato che effettuano visite specialistiche alle persone meno abbienti.