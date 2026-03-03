L’11 marzo alle 16:30 l'inaugurazione del percorso espositivo che sarà ospitato negli spazi della Biblioteca di Area Umanistica
La Biblioteca di Area Umanistica “F. E. Fagiani” (BAU) dell’Università della Calabria ospiterà dall’11 marzo all'1 aprile 2026 Falastin Hurra, mostra di fumetti e illustrazioni dedicata alla Palestina con una selezione di circa 60 opere.
Partita da Napoli nel dicembre 2023 e curata da Alino, Giansandro Morelli e, inizialmente, Guido Piccoli, l’esposizione è stata accolta in diverse città italiane – tra cui Bari, Matera, Milano, Pisa, Roma e Torino – grazie all’impegno di tre operatori culturali napoletani, con l’obiettivo di sostenere la causa palestinese e contribuire ad approfondire ragioni, contesti e retoriche che precedono e seguono gli eventi del 7 ottobre 2023. Il percorso, allestito negli spazi della BAU, è stato curato con il contributo di Francesco Alfonso Leccese, docente Unical di Storia dei paesi islamici.
L’inaugurazione, in programma mercoledì 11 marzo alle ore 16:30, sarà accompagnata da un incontro aperto al pubblico presso la Sala Lettura della Biblioteca di Area Umanistica. Parteciperanno Emanuela Pascuzzi, delegata al Public Engagement e Partecipazione Sociale, Ercole Giap Parini, direttore del dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DISPeS), Maria Mirabelli, direttrice del dipartimento di Culture, Educazione e Società (DiCES), Alino, curatore della mostra ed esperto di fumetto, Donatella Loprieno, docente di Istituzioni di Diritto pubblico (DISPeS) e delegata per l’Accesso e sostegno degli studenti rifugiati e/o richiedenti protezione internazionale, Francesco Alfonso Leccese, docente di Storia dei paesi islamici (DiCES) e Margherita Ganeri, docente di Letteratura italiana contemporanea (DiSU) e presidente della Biblioteca di Area Umanistica.
Falastin Hurra (“Palestina Libera” in lingua araba) è una mostra autoprodotta che unisce il progetto Kufia, matite italiane per la Palestina – portfolio realizzato a Napoli nel 1988 e comprensivo di tavole di celebri disegnatori, tra cui Andrea Pazienza, Crepax, Magnus – con una sezione che include opere di artiste e artisti italiani, tra cui Zerocalcare, Gianluca Costantini ed Elena Mistrello, e opere a firma di artiste e artisti arabo-palestinesi, tra cui Mohammed Sabaneeh, Gina Nahkle Koller, e Mazen Kerbaj, di recente pubblicati in Italia.
L’esposizione si arricchisce di una serie di Manifesti Cubani, del progetto Tinals, Art for Palestine, e propone una timeline illustrativa delle fasi dell’occupazione dei Territori Palestinesi. Il Manifesto di Falastin Hurra è tratto dal disegno di Giuseppe Palumbo per il primo progetto Kufia, matite italiane per la Palestina. Conclude la mostra l’omaggio al personaggio di Handala – nato dalla matita del vignettista palestinese Naji al-Ali, assassinato nel 1987 – che raccoglie le opere di oltre 110 artiste e artisti, a cura di Francesca Ghermandi e pubblicato da Eris Edizioni.
La mostra resterà aperta fino all'1 aprile 2026 negli orari della Biblioteca di Area Umanistica “F. E. Fagiani” dell’Università della Calabria: da lunedì a giovedì, dalle 9:00 alle 20:05, e venerdì dalle 9:00 alle 17:00.