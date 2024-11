Con delibera del sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, ben 38 scuole del comprensorio potranno usufruire di un finanziamento di circa 1,4 milioni di euro per l'inserimento degli alunni disabili. Lo rende noto la Città metropolitana in una nota. «L'iniziativa - prosegue il comunicato - è particolarmente significativa perché riguarda elementi essenziali per l'attività scolastica degli alunni con più difficoltà che potranno, d'ora in avanti, contare su servizi fondamentali quali l'assistenza specialistica, il trasporto speciale e la disponibilità di attrezzature didattiche specialistiche negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Insomma, la delibera raffigura plasticamente lo spirito che, da sempre, anima l'azione amministrativa dell'Ente rivolta ad eliminare qualsiasi tipo di ostacolo e di barriera per garantire dignità, integrazione ed uguaglianza». «Complessivamente - conclude la nota - gli interventi sono stati finanziati con i fondi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018 ed assegnati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2018/2019 e con i fondi residui relativi degli anni scolastici 2016/2017-2017/2018 assegnati agli Istituti d'Istruzione Superiori.