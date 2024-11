Duecentosette alunni calabresi hanno superato le preselezioni, e sono stati ammessi alla fase interregionale delle Olimpiadi italiane di astronomia 2024 promosse dal Ministero dell'istruzione in sinergia con la Società astronomica italiana e l’Istituto nazionale di astrofisica, al fine di stimolare gli studenti e infondere l’interesse verso l’astronomia e la cosmologia. Vi hanno partecipato 12427 studenti di 395 scuole distribuite in tutto il territorio nazionale, tra cui 60 istituti della regione Calabria.

La fase di preselezione consisteva nella compilazione di un questionario con 30 domande a risposta multipla da eseguire in un tempo massimo di 45 minuti, distribuite in tre livelli di difficoltà. I partecipanti, delle scuole medie e superiori, sono stati suddivisi nelle categorie Junior, Junior 2, Senior e Master.

Un risultato importante per gli Istituti calabresi, frutto di tanto lavoro, con i docenti che sono stati capaci di infondere agli alunni la passione per le materie scientifiche.

Ora la gara interregionale si svolgerà tra il 7 e l’ 8 febbraio, e avrà inizio simultaneamente in tutte le sedi, con una durata di due ore e mezza. I candidati dovranno risolvere problemi di astronomia, astrofisica e cosmologia elementare. Tutti i nomi degli ammessi, con le scuole di appartenenza, possono essere consultati sul sito dei campionati di astronomia http://www.campionatiastronomia.it .

Le giurie interregionali e il comitato organizzatore designeranno entro l’8 marzo i 90 studenti (nel numero attualmente previsto di 20 per la categoria Junior 1, 30 per la categoria Junior 2, 30 per la categoria Senior e 10 per la categoria Master) ammessi alla finale nazionale, prevista a Reggio Calabria dal 16 al 19 aprile.